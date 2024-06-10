شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة القصابين تكشف تطورات أسعار اللحوم في الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شعبة القصابين في الغرفة التجارية، إن أسعار اللحوم الحمراء فى السوق المصرى اليوم الإثنين، تشهد استقرارا ملحوظا عند نفس مستوياتها منذ مطلع هذا الشهر، رغم ارتفاع الطلب بصورة كبيرة مع اقتراب عيد الأضحى 2024.

ويبلغ سعر اللحوم عند الجزارين مستويات بين 380 إلى 450 جنيها للكيلو بحسب القطعية، وكذلك بحسب المحافظة التى يتم البيع فيها، كما تختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى داخل المحافظة.

كما تشهد أسعار اللحوم داخل منافذ أمان ومنافذ الخدمة الوطنية تسجيل مستويات تتراوح بين 290 إلى 350 جنيها للكيلو بحسب القطعية، كما تسجل أسعار اللحم المفروم حوالى 310 جنيهات.

وتكثف الحكومة من ضخ كميات كبيرة فى الأسواق من اللحوم، وذلك استعداداً لعيد الأضحى المبارك، حيث يشهد الطلب قفزات متتالية خلال الفترة ما قبل العيد وخلال احتفالات عيد الأضحى.