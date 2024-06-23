سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 23-6-2024 في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "أموال الغد" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد، الموافق 23-6-2024، في البنوك المصرية.

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 23-6-2024 بالبنك المركزي نحو 47.65 جنيه للشراء، 47.75 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 47.66 جنيه للشراء، 47.76 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر 47.66 جنيه للشراء، 47.76 جنيه للبيع.

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 47.70 جنيه للشراء، 47.80 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 47.65 جنيه للشراء، 47.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 47.65 جنيه للشراء، 47.75 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 47.65 جنيه للشراء، 47.85 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار بالبنك العربي الافريقي الدولي 47.77 جنيه للشراء، 47.87 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد 47.65 جنيه للشراء، 47.75 جنيه للبيع.