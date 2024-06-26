شكرا لقرائتكم خبر الإبراهيم: النشاط غير النفطي يمثل 51% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، في جلسة حوارية ضمن أعمال الاجتماع السنوي للأبطال الجدد، التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، في مدينة داليان الصينية، أن النشاط غير النفطي في السعودية يمثل 51% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي.

وتحدث في جلسة حوارية بعنوان «ماذا نتوقع من النمو المستقبلي»، عن النمو السريع للأنشطة غير النفطية في المملكة، منذ انطلاق رؤية المملكة 2030.

وقال «حققت المملكة معدل أسرع نمو اقتصادي لـ2022 بنسبة 8.7%. كما حققت الأنشطة غير النفطية 5.6%. وحتى اليوم، ما يزال نمو الأنشطة غير النفطية قويا، إذ يشكل النشاط غير النفطي 51% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي.

كما يعد اقتصاد المملكة غير النفطي أكبر من اقتصادها النفطي».

وأضاف «إن المملكة وصلت إلى منتصف الطريق في رحلتها نحو رؤية 2030، وسنواصل تقديم ما بدأناه قبل 7 سنوات، إذ اجتزنا الآن نصف المرحلة في رحلة تحقيق الرؤية، تم خلالها تحقيق كثير من المنجزات ولدينا أولويات، وهي: (تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، وتعزيز مخرجات تنمية رأس المال البشري).

لذا، نقف الآن على أعتاب حقبة اقتصادية جديدة ستشهد تحولات مثيرة خلال العقود القادمة».

وأكد معاليه أن المملكة تؤدي دورا رئيسا في مجال أمن الطاقة والعمل المناخي، إذ تأتي في صدارة منتجي الطاقة الهيدروكربونية الأكثر نظافة.

كما أنها من بين رواد مجال الطاقة المتجددة، ونقصد بذلك الهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وغيرها من المصادر الأخرى.

وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط، في ختام مشاركته، على ضرورة بناء نهج شامل وتكاملي لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية.

مشيرا إلى أنه خلال تبني التعاون الدولي والابتكار والحلول الشاملة، يمكن للمجتمع الدولي أن يتصدى بفعالية لبعض هذه التحديات، ويخفف من حدتها.