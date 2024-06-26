شكرا لقرائتكم خبر «جازان للصناعات» تصدر 11 ألف طن من سبك الحديد الصلب إلى إيطاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعد مادة «سبك الحديد الصلب» من المنتجات النوعية التي تم إنتاجها من مصنع شركة «الصناعات المتطورة لأعمال الصهر المحدودة ASIC « بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وذلك باستخدام تقنيات عالمية لتشغيل أفران صهر هي الأكبر من نوعها في العالم.
من جهة أخرى استوردت مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، خلال هذا الأسبوع، 30 ألف طن من مادة « الإلمينت» من جمهورية موزمبيق.
ويعد ميناء المدينة من أحدث الموانئ بالمنطقة، ويتمتع بإمكانات وتكنولوجيا متقدمة في خدمات النقل اللوجستي، ما جعله مركزا لوجستيا مهما للتبادل التجاري بالمملكة، ويتميز بموقعه الجغرافي الواقع على ممر التجارة الدولية عبر البحر الأحمر، وبالقرب من باب المندب ودول القرن الأفريقي، وتبلغ طاقة الميناء الاستيعابية نحو « 1.2 مليون « حاوية نمطية سنويا، كما تبلغ طاقته الاستيعابية للبضائع العامة والسائبة نحو 5 ملايين طن سنويا، كما أن الميناء يتميز بغاطس يبلغ 16.5 م، وهو ما يمكن الميناء من استقبال سفن الجيل الخامس الحديثة التي تصل حمولاتها إلى أكثر من 21 ألف حاوية.
- المادة: سبك الحديد الصلب «Pig Iron».
- الكمية: 11 ألف طن.
- الإنتاج: مصنع شركة «الصناعات المتطورة لأعمال الصهر المحدودة ASIC».
