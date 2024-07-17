شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب مرشح لبلوغ مستوى قياسي فوق 2500 دولار في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الذهب بعد تحقيق مكاسب متتالية على مدار 3 أسابيع. ويتوقع بعض المحللين الآن تسجيل المعدن الأصفر أعلى مستوى يومي فوق 2500 دولار قبل نهاية 2024، بعدما تمسك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بخطابه المتشدد، ورفض تقديم إرشادات مستقبلية حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية، وفق ما ذكر موقع إف إكس ستريت الأمريكي. ارتفاع الذهب تم تداول الذهب مقابل الدولار عند مستوى 2422 دولارًا بارتفاع بنسبة 0.51%. محاولة اغتيال ترامب عززت محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرصه في الفوز بانتخابات نوفمبر.

وقد أدى هذا إلى تعزيز الدولار الأمريكي على الرغم من تلاشي المخاوف واستأنف الذهب أمام الدولار اتجاهه الصعودي مما رفع أسعار الذهب نحو أعلى مستوى في عدة أسابيع عند 2439 دولارًا. تصريحات باول وفي الوقت نفسه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن الاقتصاد حقق أداءً "جيدًا بشكل ملحوظ" مضيفا بأن سوق العمل ليست ضيقة كما كانت أثناء الجائحة.

وتابع باول بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن ينتظر حتى يصل التضخم إلى 2% لخفض أسعار الفائدة على الرغم من أن صناع السياسات يريدون أن يكونوا على ثقة من أن التضخم يتحرك نحو الانخفاض. عوائد السندات وفي أعقاب تصريحات باول، ارتفعت عوائد سندات الخزانة. وارتفعت سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بواقع أربع نقاط أساس إلى 4.227%. الذهب وخفض الفائدة الأمريكية وفقًا لأداة فيد واتش، يقدر المتداولون احتمالية بنسبة 98% بأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر.

ودعمت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي التي جاءت أضعف من المتوقع ارتفاع الذهب فوق 2400 دولار للأوقية مع تزايد احتمالات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي وهو ما ينعكس في انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية. مؤشر الدولار في هذه الأثناء، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات، بأكثر من 0.13% إلى 104.21.

تشير عقود أسعار الفائدة الفيدرالية لشهر ديسمبر 2024 إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفف السياسة المتشددة له بمقدار 53 نقطة أساس بحلول نهاية العام ارتفاعًا من 50 نقطة أساس يوم الجمعة الماضي. أسعار السبائك وتراجعت أسعار السبائك قليلا بسبب قرار بنك الشعب الصيني بوقف مشتريات الذهب في يونيو كما فعل في مايو.

وبحلول نهاية يونيو بلغت احتياطيات الصين من المعدن النفيس 72.80 مليون أوقية. سعر الذهب يواصل الصعود لا يزال سعر الذهب فوق مستوى 2400 دولار مسجلاً مكاسب بنسبة 0.5% لكنه فشل في البقاء بالقرب من أعلى مستوياته اليومية عند 2439 دولار.

ولا يزال الزخم صعوديًا، لكن في الأمد القريب يشير اتجاه الذهب إلى أن المشترين يردون أخذ قسطًا من التروي وإمعان النظر كما يتضح من مؤشر القوة النسبية الذي يظل ثابتًا ولكنه صعودي. احتمالية صعود الذهب أكثر إذا تجاوز الذهب أمام الدولار حاجز 2,439 دولار فإن هذا من شأنه أن يمهد الطريق لاختبار أعلى مستوى له منذ بداية العام عند 2,450 دولار.

ومن المتوقع تحقيق المزيد من المكاسب بمجرد تجاوزه، مع ارتفاعه إلى مستوى 2,500 دولار بعد ذلك وإلا فإذا انخفض الذهب أمام الدولار إلى ما دون 2,400 دولار فإن القاع التالي سيكون أعلى مستوى سجله في 5 يوليو عند 2,392 دولار وإذا تجاوزه، فسوف يستمر الذهب عند مستوى 2,350 دولار.