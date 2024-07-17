البنك المركزي الروسي يخفض قيمة الروبل أمام العملات الرئيسة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان

حدد البنك المركزي الروسي اليوم سعر صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل الرسمي، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 47 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليبلغ 88.2824 روبلًا.

كما رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 48 كوبيكًا ليصل إلى 96.2637 روبلًا، بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 7 كوبيكات ليصل إلى مستوى 12.0492 روبلًا.

