شكرا لقرائتكم خبر عن أداء متباين في مؤشرات الأسهم الأمريكية بعد تعافيها من أسوأ أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تباين اداء العقود الآجلة بعد أن ارتفعت المتوسطات الرئيسية من أسوأ أسبوع لها في عام 2024 خلال سبتمبر الجاري، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية. العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.1% بينما تقدمت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.1% كذلك.

في يوم الاثنين، سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية ارتفاعًا حادًا بعد أن سجلت أسوأ أسبوع لها هذا العام، حيث اشترى المستثمرون الانخفاض .

ارتفع مؤشر إس آند بي بنسبة 1.16% ليكسر سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام ويسجل أول يوم رابح له في سبتمبر.

اقرأ أيضاً: أسهم التكنولوجيا تقود الأسهم الأوروبية إلى التراجع

كما أغلق مؤشر ناسداك مرتفعًا بنسبة 1.16% بدعم من قفزة في أسهم "إنفيديا". وارتفع مؤشر داو جونز 484 نقطة أو 1.2%. أسهم «أوراكل» في التداول الموسع حققت شركة المنصة السحابية "أوراكل" ارتفاعًا في أسهمها بنحو 9% بعد نشر نتائج الربع الأول من السنة المالية والتي فاقت التوقعات.

كما أعلنت أوراكل عن شراكة مع "أمازون ويب سيرفيسز" لتقديم خدمات قواعد البيانات .

وأعلنت شركة أوراكل عن أرباح معدلة بلغت 1.39 دولار للسهم الواحد بإيرادات بلغت 13.31 مليار دولار ويتوقع المحللون الذين استطلعت آراؤهم من قبل شركة "إل إس إي جي" أرباحًا قدرها 1.32 دولار للسهم الواحد وإيرادات قدرها 13.23 مليار دولار. توقعات خفض الفائدة وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي يراهن فيه المستثمرون على أن خفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 17 و18 سبتمبر وقد يساعد في تهدئة المخاوف بشأن ضعف الاقتصاد.

اقرأ ايضاً: تريليون دولار.. خسائر شركات «العظماء السبعة» من انهيار الأسهم

وعكس تقرير الرواتب لشهر أغسطس الذي صدر يوم الجمعة الماضي نموا بلغ 142 ألف وظيفة وهو ما يقل عن توقعات خبراء الاقتصاد. وساعدت النتائج في تأجيج موجة بيع في ذلك اليوم. ما يترقبه المتداولون؟ ويترقب المتداولون تقريرين اقتصاديين رئيسيين من المرجح أن يكونا المحفزين التاليين للأسهم. ومن المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس يوم الأربعاء، يليه مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس.

تاريخيًا، كان شهر سبتمبر شهرًا ضعيفًا بالنسبة للأسهم ويظل المستثمرون فيه حذرين بشأن تأثير التحركات الموسمية على أداء الأسهم فضلاً عن حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في 5 نوفمبر. تقلبات قبل الانتخابات الأمريكية وحول ذلك، قال أوسونج كوان الخبير في الأسهم والتحليل الكمي في "بنك أوف أمريكا" يوم الاثنين: ”نتفق مع الرأي القائل بأن السوق من المرجح أن تظل متقلبة على الأقل حتى الانتخابات. لقد ضعفت البيانات الكلية، وخاصة في قطاع التصنيع والسلع الذي يمثل 50% من أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500″.