سعر اليورو اليوم الثلاثاء 24-9-2024 فى البنوك المصرية

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 تطور سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 24-9-2024، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر.
سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:سعر اليورو في البنك المركزي المصري
54.06 جنيه للشراء
54.17 جنيه للبيعسعر اليورو في البنك الأهلي المصري
53.95 جنيه للشراء
54.11 جنيه للبيعسعر اليورو في بنك مصر
53.95 جنيه للشراء
54.12 جنيه للبيعسعر اليورو في بنك الاسكندرية
53.93 جنيه للشراء
54.12 جنيه للبيعسعر اليورو في البنك التجارى الدولى
53.95 جنيه للشراء
54.14 جنيه للبيعسعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى
54.03 جنيه للشراء
54.20 جنيه للبيعسعر اليورو في بنك البركة
53.95 جنيه للشراء
54.15 جنيه للبيعسعر اليورو في بنك قناة السويس
54.02 جنيه للشراء
54.19 جنيه للبيع
