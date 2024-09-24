شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الثلاثاء 24-9-2024 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 تطور سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 24-9-2024، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر. ويقدم الخليج 365، خدمة تشمل نشر أسعار اليورو فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو في البنك المركزي المصري سعر اليورو في البنك المركزي المصري 54.06 جنيه للشراء 54.17 جنيه للبيع سعر اليورو في البنك الأهلي المصري سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 53.95 جنيه للشراء 54.11 جنيه للبيع سعر اليورو في بنك مصر سعر اليورو في بنك مصر 53.95 جنيه للشراء 54.12 جنيه للبيع سعر اليورو في بنك الاسكندرية سعر اليورو في بنك الاسكندرية 53.93 جنيه للشراء 54.12 جنيه للبيع سعر اليورو في البنك التجارى الدولى سعر اليورو في البنك التجارى الدولى 53.95 جنيه للشراء 54.14 جنيه للبيع سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى 54.03 جنيه للشراء 54.20 جنيه للبيع سعر اليورو في بنك البركة سعر اليورو في بنك البركة 53.95 جنيه للشراء 54.15 جنيه للبيع سعر اليورو في بنك قناة السويس سعر اليورو في بنك قناة السويس 54.02 جنيه للشراء 54.19 جنيه للبيع

