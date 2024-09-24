شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الثلاثاء 23-9 - 2024 مقابل الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 اليوم الثلاثاء 23- 9 - 2024، سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك المركزي سعر 64.65 جنيه للشراء، و64.84 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصرى سجل سعر 64.37 جنيه للشراء، 64.91 جنيه للبيع

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى

64.65 جنيه للشراء.

64.84 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

64.37 جنيه للشراء.

64.91 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

64.82 جنيه للشراء.

65.07 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

64.97 جنيه للشراء.

65.07 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"

64.35 جنيه للشراء.

64.83 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري

64.82 جنيه للشراء.

65.07 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

6491 جنيه للشراء.

65.15 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

64.85 جنبه للشراء.

65.06 جنيه للبيع.