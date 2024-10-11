شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 11-10-2024 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

ثبت سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية اليوم الجمعة 11-10-2024، نظرًا للعطلة الأسبوعية للبنوك، مسجلاً فى البنك الأهلي المصرى سعر 13.19 جنيه للشراء، 13.23 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 13.20 جنيه للشراء، 13.24 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

13.20 جنيه للشراء.

13.24 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

13.19 جنيه للشراء.

13.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

13.19 جنيه للشراء.

13.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

13.19 جنيه للشراء.

13.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

13.20 جنيه للشراء.

13.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة

13.20 جنيه للشراء.

13.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس

13.19 جنيه للشراء.

13.24 جنيه للبيع.