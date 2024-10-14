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أسواق الأسهم الآسيوية ترتفع بفضل إشارات دعم الاقتصاد الصيني

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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  • أسواق الأسهم الآسيوية ترتفع بفضل إشارات دعم الاقتصاد الصيني 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت غالبية الأسهم الآسيوية في ختام تعاملات اليوم، حيث ارتفعت الأسهم في الصين بأكثر من 1% بعد أن أشار وزير المالية إلى الحاجة لمزيد من الدعم للاقتصاد المتباطئ.

وصعد مؤشر “شنجهاي” المركب بنسبة 1.7% ليصل إلى 3271.06، في حين انخفض مؤشر “هانج سنج” في هونج كونج بنسبة 0.4% ليصل إلى 21164.93.

وفي كوريا الجنوبية، أضاف مؤشر “كوسبي” 1% ليصل إلى 2622.43، بينما ارتفع مؤشر “إس آند بي/إيه إس إكس 200” في أستراليا بنسبة 0.5% ليصل إلى 8253.60.

وكانت البورصات اليابانية مغلقة اليوم بمناسبة عطلة يوم الصحة والرياضة، على أن تعاود العمل يوم الثلاثاء.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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