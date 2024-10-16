هبوط مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان

هبطت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء.

وفقد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 09ر 817 نقطة، أو ما يعادل 05ر2 %، ليصل إلى 46ر39093 نقطة في نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا (0230 بتوقيت جرينتش).

كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 17ر30 نقطة، أو ما يعادل 11ر1 %، ليصل إلى 40ر2693 نقطة.

