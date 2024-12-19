انخفاض أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 73.12 دولارًا للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أسعار النفط

الخليج 365_واس

انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم, بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنه سيبطئ وتيرة خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتًا بنسبة 0.4 % ليصل إلى 73.12 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0701 بتوقيت جرينتش، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتًا بـ 0.6 % ليبلغ 70.19 دولارًا.

