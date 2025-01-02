شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 2-1-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم الخميس 2-1-2025 أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية والسوق المصرفى، استقرار في نهاية التعاملات اليومية، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.77 جنيه للشراء و50.90 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى من خلال تحديث لحظى للأسعار حال تغيرها، وجاء سعر الدولار فى البنوك مع بداية التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.79 جنيه للشراء.

50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.79 جنيه للشراء.

50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.79 جنيه للشراء.

50.89 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.78 جنيه للشراء.

50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.78 جنيه للشراء.

50.88 جنيه للبيع.