سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 20 -1-2025 فى البنوك

سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 20 -1-2025 فى البنوك

القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالم

الإثنين، 20 يناير 2025 10:18 ص

واصل سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 20 -1-2025، استقراره بالبنوك المصرية، وفق تحديثات البنوك في بداية التعاملات اليوم  متراجعا فقط قرشين، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 162.2 جنيه للشراء، 163.3 للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 20-1-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

162.2 جنيه للشراء.

163.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

162.4 جنيه للشراء.

163.4 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

158.5 جنيه للشراء.

163.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

160.9 جنيه للشراء.

163.4 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

159.7 جنيه للشراء.

163.4 جنيه للبيع.


 

