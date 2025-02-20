بعد الهبوط الأخير.. سعر الذهب اليوم فى التعاملات المسائية

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس 20 فبراير 2025 في مصر خلال التعاملات المسائية، عقب تراجع بحوالي 20 جنيها لجميع الأعيرة الذهب المتداولة في مصر.

أسعار الذهب اليوم في مصر

- عيار 24 يسجل 4743 جنيهاً.

- عيار 21 يسجل 4150 جنيهاً.

- عيار 18 يسجل 3557 جنيهاً.

- عيار 14 يسجل 2776 جنيهاً.

- الجنيه الذهب 33200 جنيه.

كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.

سعر الذهب في البورصة العالمية

وارتفع سعر الذهب في البورصة العالمية الآن قرب 2945 دولارا لأول مرة في التاريخ مما يشير إلى ارتفاع قريب للذهب في السوق المصرى.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 27% العام الماضي وهي أكبر زيادة منذ عام 2010، حيث اختار المستثمرون المعدن للتحوط ضد المخاطر العالمية إلى جانب خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

اشترت البنوك المركزية وهي مصدر رئيسي للطلب على الذهب أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وكان البنك المركزي البولندي أكبر مشتري للذهب حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته.