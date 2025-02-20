سعر الدولار اليوم الخميس 20-2-2025 يسجل 50.51 للشراء من بنك مصر

يحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار، وسجل سعر الدولار فى التعاملات المسائية بالبنوك المصرية العاملة فى السوق المصري، اليوم الخميس 20-2-2025 فى البنك المركزي 50.49 جنيه للشراء، و50.63 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

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