شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 20-2-2025 يسجل 50.51 للشراء من بنك مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالخميس، 20 فبراير 2025 08:00 م
يحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار، وسجل سعر الدولار فى التعاملات المسائية بالبنوك المصرية العاملة فى السوق المصري، اليوم الخميس 20-2-2025 فى البنك المركزي 50.49 جنيه للشراء، و50.63 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.51 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع.
ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى ،فى البنوك العامله فى السوق المصري.
وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:سعر الدولار البنك الأهلى المصرى
50.51 جنيه للشراء.
50.61 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
50.51 جنيه للشراء.
50.61 جنيه للبيع.
50.51 جنيه للشراء.
50.61 جنيه للبيع.
50.54 جنيه للشراء.
50.64 جنيه للبيع.
50.53 جنيه للشراء.
50.63 جنيه للبيع.
50.59 جنيه للشراء.
50.68 جنيه للبيع.
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