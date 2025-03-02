شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار اليوم الأحد 2- 3- 2025 أمام الجنيه فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الاحد 2-3-2025 ، فى البنك المركزي 50.59 جنيه للشراء ،و 50.73 للبيع ،وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.60 جنيه للشراء و 50.70 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى: سعر الدولار البنك الأهلى المصرى

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.61 جنيه للشراء

50.71 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.51 جنيه للشراء

50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى

50.62 جنيه للشراء

50.72 جنيه للبيع