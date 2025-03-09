شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 09 مارس 2025 10:42 ص

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على صعود.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 31086 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 38821 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 13697 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 8586 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 8814 نقطة.