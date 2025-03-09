شكرا لقرائتكم خبر عن هل يرتفع سعر الذهب اليوم الأحد فى السوق المصرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة الذهب في مصر، أخر تطورات سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 9 مارس 2025 بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية وتوقف التداول على الذهب في مصر اليوم، وكذلك مع ثبات واستقرار البورصة العالمية للذهب.

أسعار الذهب في مصر:

- عيار 24 يسجل 4708 جنيهًا.

- عيار 21 يسجل 4120 جنيهًا.

- عيار 18 يسجل 3531 جنيهًا.

- عيار 14 يسجل 2746 جنيها.

- الجنيه الذهب 32960 جنيهًا.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

رفعت الصين احتياطي الذهب لديها إلى 73.61 مليون أونصة ذهب خلال شهر فبراير الماضي مقارنة مع 73.45 مليون أونصة في يناير ليستمر البنك المركزي الصيني في شراء الذهب للشهر الرابع على التوالي.

فقد أظهرت بيانات البنك المركزي الصيني أن احتياطيات الصين من الذهب بلغت 208.64 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، ارتفاعًا من 206.53 مليار دولار في نهاية يناير.

كشفت بيانات رسمية، أن صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب سجلت ارتفاعًا في التدفقات النقدية الداخلة خلال الأسبوع المنتهي في 28 فبراير بمقدار 26.6 طن ذهب وهو ارتفاع للأسبوع الخامس على التوالي في التدفقات إلى هذه الصناديق.