بعد القفزة الأخيرة فى سعر الذهب اليوم بمصر.. عيار 21 يسجل 4650 جنيها

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم الجمعة لجميع الأعيرة الذهب المتداولة في السوق المصرى، وذلك بعد مكاسب كبيرة وارتفاع غير مسبوق في البورصة العالمية والسوق المصرى.

واستمر الذهب العالمي في الارتفاع وتسجيل مستويات تاريخية جديدة خلال تداولات اليوم الجمعة مع تجدد المخاوف الاقتصادية بشأن التأثير السلبي لاستمرار التصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والصين على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تراجع مستويات الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ سنوات، الأمر الذي دفع الذهب في مصر لارتفاع تاريخي الآن عند 4650 جنيها لعيار 21.



أسعار الذهب اليوم في مصر



عيار 24 يسجل 5257 جنيها

عيار 21 يسجل 4650 جنيها

عيار 18 يسجل 3942 جنيها

الجنيه الذهب 36800 جنيها

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 1.2% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 3227 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند 3179 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3213 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب خلال اليومين الماضيين بمستويات قياسية ليتجه الذهب إلى تسجيل ارتفاع هذا الأسبوع بنسبة 5.9% ويكون الذهب قد ارتفع منذ بداية عام 2025 بنسبة 22.6%.

أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجأةً فرض رسومه الجمركية "التبادلية" على دول أخرى بعد ساعات من دخولها حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكنه رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية عقابًا لبكين على تحركها الأولي للرد.

إلا أن هذا التوقف عن الرسوم الجمركية لم يقلل من مخاوف الأسواق العالمية بشأن تداعيات حرب ترامب التجارية وتطبيقها الفوضوي في ظل تزايد مستويات عدم اليقين بشأن مستقبل التجارة العالمي، بالإضافة إلى تزايد التوقعات بتراجع معدلات النمو في الاقتصاد العالمي وارتفاع معدلات التضخم.

الذهب يلعب الآن دور الملاذ الآمن الأول ليعمل على جذب الاستثمارات بشكل كبير، حيث وجد الدعم من عمليات البيع التي بدأت منذ الجلسة الأمريكية يوم أمس في سوق الأسهم لتنتقل الاستثمارات إلى الذهب في المقابل.

أيضاً صدور يوم أمس بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن الولايات المتحدة الأمريكية لتظهر تراجع غير متوقع، الأمر الذي زاد من احتمالات إقدام البنك الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة، ليتراجع الدولار الأمريكي نتيجة لذلك ويسجل أدنى مستوى منذ عدد من السنوات مقابل سلة من العملات الرئيسية.