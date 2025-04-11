شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترلينى يواصل استقراره اليوم الجمعة 11-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ثبت سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة بالسوق المصرى اليوم الجمعة 11-4-2025 ، ليسجل فى البنك المركزي 65.93 جنيه للشراء ، و66.14 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 65.32 جنيه للشراء، و 65.79 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الجنيه الإسترليني

وسجل سعر الجنيه الإسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك الأهلى المصرى

65.32 جنيه للشراء

65.79 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك مصر

65.57 جنيه للشراء.

66.06 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك الإسكندرية

65.47 جنيه للشراء.

65.97 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

66.61 جنيه للشراء

66.04 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

66.60 جنيه للشراء

66.09 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

65.50 جنيه للشراء

66 جنيه للبيع



