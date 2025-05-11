شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الصناعة والتموين يفتتحان معرضاً للسيراميك 22 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح كلا من الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق : وزير التموين والتجارة الداخلية، فعاليات الدورة السادسة عشر من معرض “سيراميكا ماركت & هوميكس” اضخم معرض والوحيد المتخصص في السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية والأجهزة الكهربائية والمطابخ وكل ما يخص تجيهزات المنزل الحديث ، والذي يُقام خلال الفترة من 22 إلى 25 مايو 2025، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

يأتي المعرض هذا العام بمشاركة أكثر من 85 شركة مصرية في قطاعات السيراميك، البورسلين، الأدوات الصحية، المطابخ، الأبواب، الدريسنج، الإضاءات، الحلول الذكية، الشاتر، ومنتجات الـUPVC



ويهدف المعرض إلى تنشيط حركة البيع والشراء، وخلق بيئة تنافسية بين الشركات والمصانع لتقديم أقوى العروض والخصومات لصالح المستهلك.