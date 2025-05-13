سعر ومواصفات رينو أوسترال 2025 فى السوق المصرى

كشفت الشركة المصرية العالمية للسيارات، الوكيل الحصري للعلامة الفرنسية رينو في مصر، عن أسعار السيارة "رينو اوسترال 2025"، وهي كالآتي:

أسعار الفئات السيارة اوسترال في مصر:

يبدأ سعر رينو أوسترال من 1,590,000 جنيه للفئة الأولى، بينما تأتي الفئة الثانية بسعر 1,770,000 جنيه، والفئة الثالثة بسعر 1,880,000 جنيه.

أما الفئة الرابعة فتتوفر بسعر 1,990,000 جنيه، وتصل أعلى فئة إلى 2,020,000 جنيه، وكل فئة منها تقدم مزايا فريدة من الراحة والتكنولوجيا والأمان.

أبرز مواصفات الأداء والتقنية:

رينو أوسترال ليست مجرد سيارة، بل تجربة قيادة متكاملة بمحرك 1.3 سى سى تيربو بقوة 155 حصان و ناقل حركو أوتوماتيكى 6 سرعات، توفر السيارة أداء ديناميكياً و اقتصادياً فى آن واحد، مع استهلاك وقود يبلغ 6.2 لتر لكل 100 كم، كل ذلك فى تصميم أنيق و تقنيات قيادة ذكية

يذكر ان الشركة قدمت عرض علي السيارة اوسترال صيانة مجانية لمدة عامين عند شراء أى فئة من فئات السيارة خلال شهر مايو الجارى.

بالإضاف الي تحمل تكاليف الصيانة الدورية لمدة 24 شهراً من تاريخ ترخيص السيارة، تتم جميع أعمال الصيانة داخل مراكز رينو لدى المصرية العالمية للسيارات، وأيضا عرض تمويلى مميز يشمل مقدم 20% فقط و بدون أى مصاريف إدارية بالتعاون مع شركة ألكان فاينانس لتسهل عليك خطوة إمتلاك هذه السيارة الأوروبية الذكية.

وعن أبرز شروط وأحكام الصيانة المجانية:

* يسري العرض بدءًا من تاريخ ترخيص السيارة.

* الصيانة المجانية تُنفذ فقط داخل مراكز خدمة EIM المعتمدة.

* الصيانة المجانية لمدة عامين أو بحد أقصى 40 الف كم ايهما أقرب.

* يشترط توقيع وختم الشركة على مستند الاستفادة من العرض.

* العرض مخصص فقط للمالك الأول للسيارة.

* لا يغطي العرض القطع الاستهلاكية مثل التيل والطنابير.