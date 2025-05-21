شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات الغاز المسال عالميا تسجل رقماً قياسيا بـ109.3 مليون طن.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الأول 2025 لتسجل رقماً قياسياً في تاريخ الصناعة بلغ 109.3 مليون طن، مقابل 106 مليون طن خلال الربع المماثل من العام 2024 ، محققة بذلك نسبة نمو مرتفعة بلغت على أساس سنوي نحو 3.1% وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين لمنظمة "أوابك"خلال الربع الأول 2025.

وأشار التقرير الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة " أوابك "يعود هذا النمو المرتفع في الصادرات خلال الربع الأول من عام 2025 إلى:

1-دخول مشروعين جديدين في الولايات المتحدة الأمريكية حيز التشغيل، هما مشروع وتصدير عدة ،Corpus Christi Stage III بالإضافة إلى مشروع ،Plaquemines LNG شحنات من الغاز الطبيعي المسال منهما.

2-نمو صادرات الغاز الطبيعي المسال من المكسيك، التي انضمت أواخر سبتمبر من العام الماضي ضمن الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال بعد تشغيل محطة 1 Altamira FLNG بطاقة نحو 1.4 مليون طن السنة.