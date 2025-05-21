شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات الغاز المسال عالميا تسجل رقماً قياسيا بـ109.3 مليون طن.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروة الغولالأربعاء، 21 مايو 2025 06:00 ص
ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الأول 2025 لتسجل رقماً قياسياً في تاريخ الصناعة بلغ 109.3 مليون طن، مقابل 106 مليون طن خلال الربع المماثل من العام 2024 ، محققة بذلك نسبة نمو مرتفعة بلغت على أساس سنوي نحو 3.1% وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين لمنظمة "أوابك"خلال الربع الأول 2025.
وأشار التقرير الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة " أوابك "يعود هذا النمو المرتفع في الصادرات خلال الربع الأول من عام 2025 إلى:
1-دخول مشروعين جديدين في الولايات المتحدة الأمريكية حيز التشغيل، هما مشروع وتصدير عدة ،Corpus Christi Stage III بالإضافة إلى مشروع ،Plaquemines LNG شحنات من الغاز الطبيعي المسال منهما.
2-نمو صادرات الغاز الطبيعي المسال من المكسيك، التي انضمت أواخر سبتمبر من العام الماضي ضمن الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال بعد تشغيل محطة 1 Altamira FLNG بطاقة نحو 1.4 مليون طن السنة.
