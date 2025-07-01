شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات" تسرع وتيرة تحسين خدمات المحمول والإنترنت الثابت والان مع تفاصيل الخبر

يشهد قطاع الاتصالات فى مصر تطورًا ملحوظًا فى ظل جهود متواصلة من جانب الدولة لتعزيز جودة الخدمات الرقمية ومواكبة النمو الكبير فى معدلات الاستخدام، وقد بلغ عدد اشتراكات الهاتف المحمول نحو 120 مليون مشترك بنهاية عام 2024، بينما ارتفعت معدلات استخدام الإنترنت المحمول بأكثر من 10% خلال عام واحد فقط، متفوقة على المتوسط العالمى الذى يقترب من 2.5%، وهو ما يعكس تنامى الاعتماد على خدمات الاتصالات فى مختلف نواحى الحياة اليومية.

وفى إطار خطة تحسين خدمات الإنترنت عبر المحمول، اتخذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطوات استراتيجية بدأت بإطلاق خدمات الجيل الرابع عام 2016، وتواصلت بإطلاق خدمات الجيل الخامس فى عام 2025، بعد أن حصلت شركات الاتصالات العاملة فى السوق المصرى على التراخيص اللازمة مقابل 675 مليون دولار.

وجاءت هذه الخطوة مدعومة بطرح نطاقات ترددية جديدة، حققت إيرادات اقتربت من 2 مليار دولار، وساهمت فى دعم البنية التحتية للشبكات ورفع كفاءتها.

فى الوقت نفسه، شهدت منظومة أبراج المحمول توسعًا غير مسبوق، حيث ارتفع عدد الأبراج من سبعة آلاف برج فى عام 2014 إلى نحو 37 ألف برج فى عام 2025، ما يمثل زيادة بأكثر من خمسة أضعاف، وأسهم فى تحسين جودة التغطية فى مختلف أنحاء الجمهورية، لا سيما فى المناطق النائية والمحرومة سابقًا من الخدمات.

وتماشياً مع التوجه نحو تحديث الخدمات المقدمة للمستخدمين، تم إدخال تقنيات جديدة، مثل خدمات الشرائح الإلكترونية المدمجة eSIM، التى تتيح للمستخدمين التبديل بين شركات المحمول دون الحاجة إلى تغيير الشريحة الفعلية.

كما أطلقت خدمة المكالمات الصوتية عبر شبكة الإنترنت الهوائى WiFi Calling، لتحسين جودة الاتصالات داخل المبانى المغلقة والمناطق ضعيفة التغطية.

أما على مستوى خدمات الإنترنت الثابت، فقد نفذت الشركة المصرية للاتصالات خطة تطوير شاملة بدأت منذ عام 2018، باستثمارات تجاوزت 3 مليارات دولار، استهدفت تحديث البنية التحتية على مستوى الجمهورية باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية.

وأسفرت هذه الجهود عن طفرة كبيرة فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت، حيث ارتفعت من 5.3 ميجابت/ثانية فى ديسمبر 2017 إلى 85.64 ميجابت/ثانية فى أبريل 2025، بما يعادل أكثر من 16 ضعفًا خلال سبع سنوات.

وفى إطار التحول الرقمى للجهات الحكومية، تم تنفيذ مشروع ربط المبانى الحكومية بشبكة الألياف الضوئية، حيث بلغ عدد المبانى المستهدفة نحو 31.5 ألف مبنى حكومى، تم بالفعل ربط قرابة 20 ألفًا منها، وجار استكمال العمل على ربط البقية، بهدف ضمان استمرارية الخدمة وتفادى أى انقطاعات قد تؤثر على كفاءة العمل الحكومى.

وامتدت جهود تطوير البنية التحتية لتشمل قطاع التعليم، حيث جرى توفير شبكات الاتصالات الحديثة باستخدام الألياف الضوئية لنحو 2563 مدرسة ثانوية فى مختلف المحافظات، ما يسهم فى دعم العملية التعليمية وتهيئة بيئة تعليمية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

وتعكس هذه التحركات توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمى متكامل، قادر على الاستفادة من الطفرات التكنولوجية العالمية، وتحسين جودة حياة المواطنين عبر خدمات اتصالات أكثر كفاءة وسرعة واعتمادية.