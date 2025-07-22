شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: تنفيذ فندق كونتيننتال وتغيير مجلس إدارة شركة النصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام ،خلال لقاء مع الصحفيين اليوم ، أن أرض رأس جميلة في شرم الشيخ منوط بها مجلس الوزراء ووزارة الإسكان لطرحها الفترة المقبلة، وهناك جهد يبذل في هذا الأمر للاستغلال الأمثل لهذا الأصل .

أوضح شيمي ، أنه فيما يتعلق بتطوير وتدشين فندق كونتيننتال ، تم اختيار شركة بالفعل للتنفيذ وتم توقيع بروتوكول تعاون يتضمن تنفيذه خلال 42 شهر تحديدا ، منه جزء الأساسات تم البدء فيها بالفعل عن طريق احدي الشركات ، علاوة علي شركة تصميمات يتم الاستعانة بها بالفعل جنبا الي جنب مع التطوير الكبير في شركات السياحة والصوت والضوء والشراكة في مشروع الهرم وغيره من المشروعات .



أضاف إنه بخصوص محطات شحن سيارات الكهرباء ،ستكون متاحة في كل مصر ،ويتم هذا الأمر بالتنسيق مع وزارة الكهرباء ،وبمشاركة القطاع الخاص .

وأشار أن ضخ الغاز للشركات يتم بشكل تام ، لافتا أن الوزارة تسعي لتحسين كفاءة الشركات ،وقوائمها المالية قبل دخولها ضمن برنامج الطروحات وبالتالي تقوم اللجنة بطرحها في الوقت المناسب .

وحول مشروع إسكان اكتوبر التابع لشركة النصر للإسكان والتعمير ، كشف انه تم تغيير مجلس الادارة ، وكلفنا المجلس الجديد بتولي مسؤلية هذا المشروع وحل مشاكله الفترة المقبلة ، وهناك متابعة جيدة لهذا المشروع وسيتم مراجعته تماما للتأكد من الوضع القائم للشركات



