شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025 فى مصر.. استقرار عالمى ومحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات شعبة الذهب في مصر ، استقرار سعر الذهب اليوم في مصر خلال تعاملات صباح الأربعاء 30 يوليو 2025، بالتزامن مع استقرار سعر أونصة الذهب عالميًا قرب مستوى 3300 دولار، وسط حالة من الترقب في الأسواق قبيل صدور قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم – وهو الأكثر تداولًا في مصر – نحو 4570 جنيهًا، ليظل قريبًا من أدنى مستوياته منذ مايو الماضي، متأثرًا بتراجع السعر العالمي للذهب وهبوط سعر الدولار مقابل الجنيه محليًا.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

سعر الذهب عيار 24: 5223 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21: 4570 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18: 3917 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم: 36,560 جنيهًا



وعالميًا، يتحرك الذهب فى نطاق عرضي قرب 3300 دولار للأونصة، وسط ضغوط من قوة الدولار الأميركي وتراجع الإقبال على الذهب كملاذ آمن بعد التوصل إلى اتفاق تجارى جزئى بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأفاد تقرير "جولد بيليون" بأن الاتفاق الذي تم الأحد الماضي قلّص التعريفات الجمركية على السلع الأوروبية إلى 15% بدلًا من 30%، ما جنّب العالم الدخول في حرب تجارية شاملة، وهو ما انعكس سلبًا على أسعار الذهب.

كما شهدت الأسواق تحركات ملحوظة بعد اجتماع استمر لأكثر من خمس ساعات بين كبار المسؤولين الاقتصاديين من الصين والولايات المتحدة في ستوكهولم، بهدف التوصل إلى هدنة تجارية جديدة مدتها ثلاثة أشهر، مما زاد الضغط على أسعار الذهب عالميًا ورفع سعر الدولار لأعلى مستوياته في 3 أسابيع.

في الوقت نفسه، يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم والوظائف الأمريكية هذا الأسبوع، إلى جانب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات بتثبيتها.

ورغم الضغوط الحالية، أظهر تقرير مجلس الذهب العالمي ارتفاعًا في التدفقات الاستثمارية في صناديق الذهب المتداولة، التي سجلت أعلى مستوى لها في 4 أسابيع عند 31.4 طن، بقيادة صناديق أمريكا الشمالية بـ31.2 طن، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار في الذهب على المدى الطويل.