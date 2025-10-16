شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخطى حاجز 4300 دولار للمرة الأولى في تاريخه والان مع بالتفاصيل

انخفض سهم ويلز فارجو خلال تداولات اليوم الخميس بعد استيعاب نتائج أعمال البنك التي تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء الماضي والتي تضمنت تحقيق بيانات قوية في الربع الثالث.



وكان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد رفع في يونيو الماضي الحد الأقصى لأصول البنك البالغ 1.95 تريليون دولار، والذي فُرض قبل سبع سنوات في أعقاب فضيحة الحسابات الوهمية، لينهي بذلك مرحلة من القيود التنظيمية ويفتح المجال أمام الرئيس التنفيذي تشارلي شارف لتسريع خطط النمو.



وارتفعت أسهم البنك بنسبة 7.6% في تعاملات بعد الظهر يوم الثلاثاء. وحتى إغلاق الاثنين، كانت الأسهم قد حققت مكاسب بنسبة 12.4% منذ بداية العام، لكنها لا تزال أقل أداءً من منافسيها «جيه بي مورغان تشيس» و«سيتي جروب».



تطلعات نمو جديدة



يستهدف البنك الآن تحقيق عائد على رأس المال الملموس (ROTCE) يتراوح بين 17% و18% على المدى المتوسط، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 15%.



وقال شارف في مكالمة مع المحللين: «إن ويلز فارجو، بعد زوال القيود التنظيمية ومع التغييرات التي أجريناها، أصبحت شركة أكثر جاذبية بكثير مما كانت عليه قبل سنوات، ونحن نعتقد أن هذا يضعنا في موقع يسمح لنا بتحقيق نمو وعوائد أعلى بشكل مستمر».



وأضاف: «نحن الآن على مسار نمو أوسع بعد رفع الحد الأقصى للأصول».



وأوضح شارف أن البنك يسعى لأن يصبح أكبر بنك أميركي في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة وإدارة الثروات، وأن يكون من بين أكبر خمسة بنوك استثمارية في الولايات المتحدة.



وكانت «وول ستريت» تتوقع بالفعل أن يرفع البنك هدفه الربحي بعد إزالة الحد الأقصى للأصول، وهو الإجراء الذي كان قد حدّ من قدرته على التوسع. وقد حقق البنك بالفعل مستهدف العائد البالغ 15% خلال الربعين الثاني والثالث من هذا العام.



وقال محللو «بايبر ساندلر» إن الإدارة «تتحرك الآن بوتيرة أسرع، وتتعامل بجدية أكبر مع الانتقال من مرحلة الدفاع إلى الهجوم»، في إشارة إلى رفع مستهدف العائد الجديد.



أرباح قوية



قفز صافي الربح إلى 5.59 مليار دولار، أو 1.66 دولار للسهم الواحد، خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر، متجاوزًا التوقعات البالغة 1.55 دولار للسهم، وفقًا لتقديرات «إل إس إي جي» (LSEG).



وأغلق البنك، وهو رابع أكبر مصرف في الولايات المتحدة، سبعة أوامر تنظيمية (Consent Orders) هذا العام، و13 أمرًا منذ عام 2019، ولا يزال لديه أمر واحد فقط متبقٍ يعود إلى عام 2018.



وقال ديفيد واغنر، رئيس الأسهم ومدير المحافظ في «أبتوس كابيتال أدفايزرز»: «كان هذا ربعًا مشجعًا، إذ بدأ البنك يُظهر فعليًا كيف كان الحد الأقصى للأصول يقيده. لقد أعجبتنا الاتجاهات التصاعدية المستمرة في عائد رأس المال الملموس».



كما تجاوزت أصول البنك الإجمالية حاجز تريليوني دولار للمرة الأولى في تاريخه خلال هذا الربع، بفضل أعلى معدل نمو في القروض خلال أكثر من ثلاث سنوات مقارنة بالربع السابق.



جودة ائتمانية قوية



يواصل المستهلكون الأميركيون الإنفاق وسداد قروضهم في مواعيدها، في مؤشر على قوة جودة الائتمان، رغم بعض مؤشرات التباطؤ في سوق العمل.



وقال شارف في بيان: «رغم استمرار بعض حالة عدم اليقين الاقتصادي، فإن الاقتصاد الأميركي أظهر مرونة، والوضع المالي لعملائنا لا يزال قويًا».



وتراجعت مخصصات خسائر الائتمان إلى 681 مليون دولار خلال الربع، مقابل 1.07 مليار دولار قبل عام.



وقال المدير المالي مايك سانتومسّيمو للصحفيين إن جودة الائتمان قوية عبر جميع القطاعات، وإن الأداء ظل متماسكًا في الآونة الأخيرة.



وعن سوق السيارات، أوضح سانتومسّيمو أن البنك ليس لاعبًا كبيرًا في سوق القروض منخفضة التصنيف (Subprime)، وأن أداء محفظته في قطاع السيارات جيد ومستقر.



ورغم أن حالات الإفلاس في قطاع السيارات أثارت مخاوف بشأن مخاطر كامنة في بعض أجزاء سوق الائتمان، أكد محللون أن تلك الحالات تظل مشكلات فردية وغير منهجية.



نشاط قوي في الأعمال المصرفية الاستثمارية



شهدت أنشطة الدمج والاستحواذ (M&A) انتعاشًا ملحوظًا، مع تجاهل مجالس إدارة الشركات الكبرى لحالة عدم اليقين السياسي الناتجة عن سياسات التجارة للرئيس دونالد ترامب، وسعيها إلى عمليات استحواذ كبرى لتعزيز النمو والحجم.



ووفق بيانات «ميرجرماركت» (Mergermarket)، تجاوزت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية حاجز 3 تريليونات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مدفوعة بزيادة نسبتها 33% في حجم الصفقات الأميركية.



وارتفعت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية لدى ويلز فارجو بنسبة 25% إلى 840 مليون دولار، وهو أعلى مستوى فصلي في تاريخ البنك، كما زادت بنسبة 19% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 مقارنة بالعام السابق.



وقال سانتومسّيمو: «الصفقات المستقبلية تبدو واعدة، ومستويات النشاط جيدة، والمناقشات مع العملاء بناءة».



كما تفوقت «جيه بي مورغان تشيس» و«غولدمان ساكس» أيضًا على توقعات الأرباح في اليوم نفسه، مستفيدتين من انتعاش الصفقات الضخمة.



وقد واصل «ويلز فارجو» تعزيز قدراته في الخدمات المصرفية الاستثمارية، من خلال استقطاب خبراء صفقات من بنوك منافسة لدعم فريقه.



وقال سانتومسّيمو إن البنك أضاف ما بين 80 و100 موظف جديد إلى قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية خلال السنوات القليلة الماضية، وسيواصل التوظيف.



وسجّل البنك انتصارًا كبيرًا في الربع الثالث، إذ قدّم المشورة لشركة «يونيون باسيفيك» في صفقتها للاستحواذ على منافستها الأصغر «نورفولك ساذرن» مقابل 85 مليار دولار، وهي أكبر صفقة معلنة على مستوى العالم هذا العام.



وأشار شارف إلى أن البنك يزداد فوزًا بالصفقات الأكبر والأكثر تعقيدًا، موضحًا أن «ويلز فارجو» قدّم المشورة في نصف صفقات القطاع الصناعي الكبرى المعلنة أو المنجزة في عام 2025.



وعلى صعيد التداولات اليوم الخميس، تراجع سهم ويلز فارجو في تمام الساعة 19:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.8% إلى 84.1 دولار.