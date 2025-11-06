النفط ينخفض في ظل القلق من زيادة الإمدادات في الأسواق العالمية

يواجه الجنيه الإسترليني (GBP) ضغوط بيع قوية أمام العملات الرئيسية يوم الخميس، عقب إعلان بنك إنجلترا (BoE) بشأن سياسته النقدية، حيث قرر الإبقاء على سعر الفائدة عند 4% كما كان متوقعًا.



إلا أن عدد الأعضاء في لجنة السياسة النقدية (MPC) الذين أيدوا الإبقاء على الوضع الحالي جاء أقل من التوقعات، ما اعتبره المستثمرون إشارة تيسيرية.



فمن بين أعضاء اللجنة التسعة، صوّت أربعة مسؤولين لصالح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75%، وهم: سارة بريدن، وديف رامسدن، وسواتي دينغرا، وآلان تايلور.



وفي بيان السياسة النقدية، أشار بنك إنجلترا إلى أن مخاطر ارتفاع التضخم بدأت تتراجع، في حين أن ضعف الطلب قد يؤثر على معدلات التضخم في الأجل القريب.



وجاء في البيان: "لقد أصبحت مخاطر استمرار التضخم في مستويات مرتفعة أقل وضوحًا مؤخرًا، بينما باتت المخاطر التي تهدد التضخم على المدى المتوسط بسبب ضعف الطلب أكثر وضوحًا."



وأكد البنك أنه سيبقي الباب مفتوحًا أمام مزيد من خفض أسعار الفائدة إذا استمر التراجع في الضغوط السعرية، مضيفًا: "إذا استمر التقدم في مسار خفض التضخم، فمن المرجح أن يستمر معدل الفائدة في الانخفاض التدريجي."



وسيركز المستثمرون الآن على المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي للحصول على مزيد من الإشارات حول التوجه الاقتصادي، خصوصًا في ظل التوقعات برفع الضرائب في ميزانية الخريف التي ستُعلن في وقت لاحق من الشهر الجاري.



ومن المتوقع أن تعلن وزيرة الخزانة البريطانية رايتشل ريفز عن زيادات ضريبية ضمن ميزانية الخريف المقبلة، في محاولة لسد عجز بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني في المالية العامة للحكومة.



ويُرجح أن تتخلى ريفز عن تعهداتها السابقة بعدم رفع الضرائب على العاملين أو اللجوء إلى الاقتراض لتمويل الإنفاق اليومي، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن في الحسابات الحكومية.



الدولار الأسترالي



انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.6486.



الدولار الكندي



انخفض الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7084.