سعر سهم بيت التمويل الخليجي (GFH) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 13-11-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-13 00:06AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استمر صعود سعر سهم اليمامة للحديد (1304) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مستفيداً من الدعم الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما يعزز من الضغوط الإيجابي المحيطة بالسهم.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 34.50 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 39.50 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

