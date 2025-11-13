سعر الذهب يشهد جني أرباح مستحق - توقعات اليوم – 13-11-2025

تقدم قليلاً سعر سهم بيت التمويل الخليجي (GFH) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى سعر 180.00 دينار، ليستهدف مستوى المقاومة النفسي 200.00 دينار.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد