سعر الذهب يشهد جني أرباح مستحق - توقعات اليوم – 13-11-2025

سعر الذهب يشهد جني أرباح مستحق - توقعات اليوم – 13-11-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-13 00:11AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم قليلاً سعر سهم بيت التمويل الخليجي (GFH) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى سعر 180.00 دينار، ليستهدف مستوى المقاومة النفسي 200.00 دينار.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

