الاقتصاد الأسترالي يضيف وظائف أفضل من التوقعات في أكتوبر

ارتفعت أسعار عقود فول الصويا في شيكاغو يوم الأربعاء، مع قيام المتعاملين بإعادة مراكزهم قبيل صدور بيانات رسمية من وزارة الزراعة الأميركية (USDA) بشأن الإمدادات والطلب العالمي يوم الجمعة، وهي أول تحديث رسمي منذ عدة أسابيع، غير أن غياب المشتريات الصينية واسعة النطاق حدّ من مكاسب الأسعار.



وبعد اللقاء الذي جمع قادة الولايات المتحدة والصين الشهر الماضي، بدأت بكين عمليات شراء محدودة للمنتجات الزراعية الأميركية، إلا أن المتعاملين ينتظرون إبرام صفقات كبرى لفول الصويا بعد أن قالت البيت الأبيض إن الصين تعهدت بشراء 12 مليون طن من فول الصويا الأميركي بحلول نهاية العام.



وفي المقابل، أعلنت شركة "كوفكو" الحكومية الصينية لتجارة الحبوب عبر وحدة الزيوت والبذور التابعة لها يوم الاثنين أنها وقّعت اتفاقيات لشراء منتجات زراعية بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار من البرازيل، تشمل فول الصويا وزيت فول الصويا وزيت النخيل ومنتجات أخرى، دون الإشارة إلى أي مشتريات من الولايات المتحدة.



وفي الوقت ذاته، تواجه الصين تخمة في إمدادات فول الصويا وضعفاً في هوامش الربح نتيجة واردات قياسية خلال الأشهر الأخيرة، ما يلقي بظلال من الشك على احتمالات زيادة مشترياتها من الإمدادات الأميركية.



وقال جوش لورنس، المستشار في شركة IKON Commodities في سيدني: “للحصول على دعم أقوى لأسعار فول الصويا الأميركي، سنحتاج إلى رؤية الصين تُبرم بعض الصفقات الفعلية، لكن أي ارتفاعات في الأسعار ستظل محدودة في ظل المبيعات الكبيرة من أمريكا الجنوبية والمخزونات الوفيرة المعروضة في الأسواق.”



كما ارتفعت أسعار الذرة وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن مدى تأثير الجفاف والأمراض خلال موسم النمو في إنتاجية وجودة محصول الذرة الأميركي.



وأضاف لورنس: “الاندفاعة السابقة في السوق بسبب مشتريات الصين من القمح الأميركي بدأت تخفت الآن.”



وينتظر المتعاملون أن تُصدر وزارة الزراعة الأميركية يوم الجمعة تقريرها الشهري الذي يتضمن تحديثات لإنتاج وإنتاجية الذرة وفول الصويا في الولايات المتحدة.



وأظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز بين محللين أنهم يتوقعون أن تُخفض الوزارة تقديرها لإنتاجية الذرة الأميركية إلى 184 بوشل للفدان، انخفاضاً من 186.7 بوشل للفدان في تقديراتها السابقة الصادرة في 12 سبتمبر.



كما توقع المحللون أن تُخفض الوزارة تقديرها لإنتاجية فول الصويا إلى 53.1 بوشل للفدان، مقارنةً بـ 53.5 بوشل للفدان في تقريرها السابق.



الذرة



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر كانون الأول في نهاية الجلسة بنسبة 0.8% عند 4.35 دولار للبوشل.



الصويا



وصعدت العقود الآجلة للصويا تسليم يناير كانون الثاني بنسبة 0.6% إلى 11.33 دولار للبوشل.



القمح



وارتفعت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 0.1% إلى 5.36 دولار للبوشل.