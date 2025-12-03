الإيثريوم يقفز بأكثر من 7% مع انتعاش العملات الرقمية

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط استقرار الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية، وذلك مع تحول أنظار المستثمرين نحو صدور بيانات اقتصادية.



وينتظر المستثمرون هذا الأسبوع صدور تقرير الوظائف الأمريكية عن الشهر الماضي إلى جانب قراءة سبتمبر للمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي.



كما ينتظر السوق صدور تقرير "إيه دي بي" الشهري حول وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة غداً الأربعاء.



وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بأنه سوف يعلن عن مرشحه لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي أوائل عام 2026.



وبحسب أداة "سي إم إي فيدووتش"، فإن احتمالية خفض الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماع الأسبوع المقبل تبلغ 89%، ارتفاعاً من 63% قبل شهر.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار بحلول الساعة 19:41 بتوقيت جرينتش عند 99.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.5 نقطة وأقل مستوى عند 99.3 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للذهب في تمام الساعة 20:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 4241.1 دولار للأوقية.