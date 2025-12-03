سعر سهم أمريكانا (6015) يبقي الوضع بلا تغيير – توقعات اليوم – 03-12-2025

أغلق سعر سهم ثوب الأصيل (4012) على عدم تغيير خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما فشل في الحفاظ على مكاسبه المبكرة بتلك الجلسة، وسط استمرار الضغط الديناميكي السلبي من المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم في الفترة القادمة، مع تحركاته بمحاذاة خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، وما يضاعف من تلك الضغوط السلبي بدء ظهور تقاطع سلبي من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه البيعي بها، ما يفسح له المجال بتسجيل المزيد من الخسائر على المدى القريب.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 3.49 ريال، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 3.26 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط