سعر سهم أمريكانا (6015) يبقي الوضع بلا تغيير – توقعات اليوم – 03-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-03 00:25AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

أغلق سعر سهم ثوب الأصيل (4012) على عدم تغيير خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما فشل في الحفاظ على مكاسبه المبكرة بتلك الجلسة، وسط استمرار الضغط الديناميكي السلبي من المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم في الفترة القادمة، مع تحركاته بمحاذاة خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، وما يضاعف من تلك الضغوط السلبي بدء ظهور تقاطع سلبي من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه البيعي بها، ما يفسح له المجال بتسجيل المزيد من الخسائر على المدى القريب.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 3.49 ريال، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 3.26 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

