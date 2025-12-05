شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي والان مع بالتفاصيل

•العملة الأوروبية تتداول قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع

•توسع نشاط الأعمال في أوروبا في أحدث المؤشرات الإيجابية

•ضعف احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية في ديسمبر



ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتًا بالأمس مقابل الدولار الأمريكي،على وشك ملامسة أعلى مستوى في سبعة أسابيع ،في طريقه صوب تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.



أظهرت البيانات الصادرة هذا الأسبوع في منطقة اليورو ،توسع نشاط الأعمال في نوفمبر ، في إشارة واضحة حول تسارع النمو الاقتصادي في أوروبا خلال الربع الرابع من هذا العام.

تحسن نمو الاقتصاد الأوروبي يعزز من ثقة الأسواق في قدرة المنطقة على الخروج من مرحلة الضعف الاقتصادي، و يمهّد الطريق أمام قرارات أكثر تشددًا من البنك المركزي الأوروبي في اجتماعاته المقبلة.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى (1.1656$) ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1644$) ،وسجل أدنى مستوى عند (1.1674$).



•أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضًا بنسبة 0.25% مقابل الدولار ،في أول خسارة في غضون الأربعة أيام الأخيرة ،بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بعدما سجل في وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 1.1682 دولارًا.



التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ،فالعملة الأوروبية الموحدة"اليورو" مرتفعة حتى اللحظة بأكثر من 0.5% مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

بيانات إيجابية

أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء نمو نشاط الأعمال في منطقة اليورو بأسرع وتيرة له في عامين ونصف في نوفمبر، حيث عوض قطاع الخدمات القوي الضعف النسبي فى قطاع التصنيع.



أراء وتحليلات

•قال ستيف إنجلاندر، رئيس أبحاث العملات العالمية في فرع بنك ستاندرد تشارترد في نيويورك: شهدنا هذا التزايد التدريجي في البيانات الجيدة لأوروبا، وهو ما أعتقد أن السوق بدأ يولي اهتمامًا.



•وأضاف إنجلاندر:التفاؤل بشأن انتهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا يدعم ارتفاع العديد من العملات الأوروبية خاصة اليورو والجنيه الإسترليني.



كريستين لاجارد

أثناء جلسة أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي ، قالت رئيسة البنك المركزي الأوربي "كريستين لاجارد" يوم الأربعاء، إن الاقتصاد الأوروبي يُظهر علامات تعافٍ: ازدادت نفقات الأسر، وسوق العمل بقي مرنًا، مما يدعم النشاط الاقتصادي رغم التحديات.



وأكدت لاجارد أن مؤشرات التضخم الأساسية لا تزال تتماشى مع هدف البنك عند 2% على المدى المتوسط، متوقعة أن يبقى التضخم قريبًا من هذا المستوى في الأشهر القادمة.



الفائدة الأوروبية

•أظهرت البيانات الصادرة هذا الأسبوع ،ارتفاع غير متوقع فى معدل التضخم الإجمالي فى منطقة اليورو خلال نوفمبر ،موضحًا استمرار الضغوط التضخمية الراسخة على البنك المركزي الأوروبي.



•عقب بيانات التضخم ،تراجع تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى ديسمبر من 25% إلى 5%.



•أفادت مصادر لوكالة "رويترز" أن البنك المركزي الأوروبي يرجح أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع ديسمبر الجاري.



•ومن أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه يترقب المستثمرين صدور المزيد من البيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو قبل اجتماع 17-18 ديسمبر.



نظرة فنية

سعر اليورو مقابل الدولار يحاول استعادة تعافيه – توقعات اليوم – 05-12-2025