تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 05-12-2025

انزلق بثبات سعر الذهب (GOLD) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 4,245$، ليحاول من جديد اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة العنيدة، في الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.