ما الذي يمكن معرفته عن صفقة استحواذ نتفليكس على وارنر براذرز؟

أعلنت شركة نتفليكس، يوم الجمعة، أنها توصلت إلى اتفاق للاستحواذ على أجزاء من شركة وارنر براذرز ديسكفري، منهيةً بذلك سريعاً عملية مزايدة درامية شاركت فيها كل من باراماونت سكاي دانس وكومكاست، واللتين تنافستا أيضاً على هذه الأصول العريقة.

وقالت الشركتان إن الصفقة تتألف من سيولة نقدية وأسهم، ويتم تقييمها عند 27.75 دولار للسهم الواحد من أسهم وارنر براذرز ديسكفري، ما يضع القيمة السوقية للصفقة عند 72 مليار دولار، وبقيمة مؤسسية إجمالية تقارب 82.7 مليار دولار.

وبموجب الصفقة، ستستحوذ نتفليكس على استوديو وارنر براذرز السينمائي وخدمة البث HBO Max. وستواصل شركة وارنر براذرز ديسكفري تنفيذ خطة فصل Discovery Global، التي تضم محفظتها الضخمة من شبكات التلفزيون المدفوع، مثل TNT وCNN.

وتجمع الصفقة العملاقة بين شركة نتفليكس، عملاق البث الذي قلب صناعة الإعلام رأساً على عقب خلال السنوات الأخيرة، واستوديو وارنر براذرز الشهير بأفلام وأعمال راسخة في ذاكرة السينما والثقافة الشعبية، مثل “ساحر أوز”، سلسلة هاري بوتر، وعالم دي سي كوميكس. كما تشمل محتوى منصة HBO Max مثل “آل سوبرانو” و**“صراع العروش”**.

وقال تيد ساراندوس، الرئيس التنفيذي المشارك لنتفليكس، في اتصال مع المستثمرين صباح الجمعة: "أعلم أن البعض منكم تفاجأ بإقدامنا على هذه الصفقة، وأنا أتفهم ذلك تماماً. فعلى مر السنوات كنا معروفين بأننا بناؤون وليس مشترون."

وأضاف: "لدينا بالفعل عروض وأفلام مذهلة ونموذج عمل قوي، ويعمل لصالح المواهب والمستهلكين والمساهمين. هذه فرصة نادرة… وستساعدنا على تحقيق رسالتنا في ترفيه العالم وجمع الناس من خلال قصص رائعة."

ومن المتوقع إتمام الصفقة بعد إنهاء عملية فصل شبكات التلفزيون، والتي يُتوقع الآن أن تتم في الربع الثالث من عام 2026. وقدّرت الشركتان أن عملية الإتمام ستستغرق ما بين 12 إلى 18 شهراً.

وبموجب الاتفاق، سيحصل كل مساهم في وارنر براذرز ديسكفري على 23.25 دولار نقداً و4.50 دولار على شكل أسهم عادية في نتفليكس مقابل كل سهم يمتلكه في الشركة عند إغلاق الصفقة.

وقالت الشركتان إن مجالس الإدارة لدى كل منهما وافقت بالإجماع على الصفقة، التي تبقى رهن موافقة الجهات التنظيمية إضافة إلى موافقة مساهمي WBD.

وتضمن نتفليكس دفع رسوم فسخ عكسية بقيمة 5.8 مليار دولار إذا لم تحصل الصفقة على الموافقات اللازمة، وفقاً لملف مقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وفي المقابل، ستدفع وارنر براذرز ديسكفري رسوم فسخ بقيمة 2.8 مليار دولار في حال قررت إلغاء الصفقة من أجل الاندماج مع طرف آخر.

منافسة مع باراماونت

قد تواجه عملية الاندماج تدقيقاً تنظيمياً بسبب حجم أعمال البث لكلتا الشركتين. وكانت نتفليكس قد أعلنت تجاوز عدد مشتركيها عالمياً 300 مليون مشترك بنهاية 2024، في آخر تحديث علني لأرقامها، بينما قالت وارنر براذرز ديسكفري إن لديها 128 مليون مشترك حتى 30 سبتمبر الماضي.

وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن شركة باراماونت أثارت هذا الأسبوع مخاوف تتعلق بمكافحة الاحتكار في رسالة موجهة إلى إدارة وارنر براذرز ديسكفري مع تقديم عروض الجولة الثانية.

وكانت شركة باراماونت سكاي دانس — المملوكة لإد ديفيد إليسون — أول من بادر بالاهتمام بالاستحواذ في سبتمبر، حيث قدمت ثلاثة عروض قبل أن تطلق WBD رسمياً عملية البيع. وكانت الشركة هي الجهة الوحيدة التي تقدمت بعرض يشمل جميع أصول WBD: الاستوديو السينمائي، وخدمات البث، وشبكات التلفزيون.

وقالت مصادر مطلعة لقناة CNBC — رفضت الكشف عن هويتها نظراً لحساسية المفاوضات — إن العرض النهائي لباراماونت، الذي وصل مساء الخميس، بلغ 30 دولاراً للسهم الواحد بالكامل نقداً، وشمل رسوم فسخ بقيمة 5 مليارات دولار إذا لم تتم الموافقة التنظيمية خلال حوالي 10 أشهر.

وكانت باراماونت قد شككت في وقت سابق هذا الأسبوع في “نزاهة وكفاية” عملية البيع، متهمة إدارة WBD بتفضيل نتفليكس.

وجاء في رسالة محامي باراماونت: "اتضح بشكل متزايد — من خلال التقارير الإعلامية وغيرها — أن وارنر براذرز ديسكفري تخلت ظاهرياً وواقعياً عن مبدأ العملية العادلة، متناسية واجباتها تجاه المساهمين، وسلكت نهجاً قصير النظر بنتيجة محددة مسبقاً لصالح طرف واحد."

منعطف مفاجئ للأحداث

على مدى عدة أسابيع، بدا أنّ شركة باراماونت هي المرشّح الأوفر حظاً في مزاد الاستحواذ على شركة “وارنر براذرز ديسكفري – WBD”. فقد أظهر مسؤولو باراماونت ثقة كبيرة في عرضهم للاستحواذ الكامل على WBD، بما في ذلك أصولها في قطاع القنوات التلفزيونية، فضلاً عن علاقتهم «المفيدة للطرفين» مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

لكن نتفليكس فاجأت الكثيرين بجرأة عروضها؛ إذ قدّمت شركة البث العملاقة عرضين هذا الأسبوع رفعاها إلى صدارة السباق متفوقةً على عروض باراماونت، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.

وأقرّ تيد ساراندوس، الرئيس التنفيذي المشارك لنتفليكس، بحجم المفاجأة خلال مكالمة مع محللي وول ستريت صباح الجمعة، قائلاً: «أعلم أنّ بعضكم تفاجأ من إقدامنا على هذه الصفقة، وأتفهم ذلك تماماً. على مرّ السنين اشتهرنا بأننا نبني ولا نشتري. لكن هذه فرصة نادرة، وستساعدنا في تحقيق مهمتنا المتمثلة في تسلية العالم وجمع الناس من خلال القصص الرائعة.»

وكان ساراندوس قد صرّح مؤخراً لبلومبرغ بأن معظم صفقات الاندماج في قطاع الإعلام لا تنتهي بشكل جيد، وهي ملاحظة أثارها المحللون مجدداً خلال المكالمة. وردّ قائلاً: «أعتقد أن هذا صحيح تاريخياً. العديد من عمليات الاندماج لم تنجح، وبعضها نجح. والكثير من حالات الفشل حدثت لأن الشركة المستحوذة لم تكن تفهم أعمال الترفيه جيداً ولم تدرك ما الذي تشتريه. أما نحن فنفهم الأصول التي نستحوذ عليها.»

وقال أيضاً إن إخفاقات صفقات الاندماج غالباً ما ترتبط بشركات توقّف نموّها وتحاول من خلال الاستحواذ تعويض ذلك. وأكد أن هذا لا ينطبق على نتفليكس التي تواصل إضافة المشتركين وزيادة أرباحها مدفوعةً بارتفاع معدلات المشاهدة.



مخاوف احتكارية

أفاد مصدر مطلع لـCNN بأن نتفليكس وافقت على دفع رسوم فسخ باهظة، مماثلة لما قدّمته باراماونت خلال عملية المزاد، ما يعني أن المشتري المحتمل سيلتزم بدفع مليارات الدولارات لـWBD إذا لم تكتمل الصفقة.

وتُعد هذه النقطة حاسمة لأن العامل الأكثر غموضاً يكمن في موافقة الجهات التنظيمية. فقد أثار عدد من السياسيين الأميركيين بالفعل مخاوف بشأن احتمال زيادة التركّز في السوق.

وكتب السيناتور مايك لي عبر منصة X: «يجب أن يدق هذا ناقوس الخطر لدى سلطات مكافحة الاحتكار حول العالم.»

وفي الأسابيع الأخيرة، كان يُنظر إلى الرئيس التنفيذي لباراماونت، ديفيد إليسون، باعتباره المشتري المفضّل لدى إدارة ترامب. وقد عملت باراماونت على تأجيج الشكوك بشأن قدرة الجهات التنظيمية الخاضعة لسيطرة ترامب على الموافقة على صفقات منافسة.

ويتوقع محللون الآن مواجهة سياسية وقانونية واسعة. لكن الولايات المتحدة ليست السوق الوحيدة التي ستفحص الصفقة بدقة، إذ كان يُنظر أيضاً إلى بيئة المنافسة في أوروبا بأنها شديدة الحساسية بالنسبة لباراماونت.

وخلال تصريحاتهم الجمعة، قدّم مسؤولو نتفليكس ملامح مرافعتهم أمام المنظمين، مؤكدين أن الأصول «تكمل بعضها» وأن الصفقة ستخلق «مزيداً من الفرص للمجتمع الإبداعي».

وقال غريغ بيترز، الرئيس التنفيذي المشارك لنتفليكس: «لقد ساهمت وارنر براذرز في تشكيل ملامح الترفيه لأكثر من قرن. ومن خلال انتشارنا العالمي ونموذج أعمالنا المثبت، يمكننا تعريف جمهور أوسع بالعوالم التي تبتكرها — ما يمنح أعضائنا المزيد من الخيارات، ويجذب المزيد من الجماهير إلى منصّتنا الرائدة، ويُعزّز الصناعة بأكملها، ويخلق قيمة أكبر للمساهمين.»



هوليوود تبدي شكوكاً

هذا هو «الطرح» الرسمي. لكن شخصيات نافذة في صناعة الترفيه قد بدأت بالفعل في التشكيك به.

وقالت مجموعة سينما يونايتد، التي تمثل مشغّلي دور السينما، إنّ الصفقة «تمثل تهديداً غير مسبوق لصناعة العروض السينمائية حول العالم»، بالنظر إلى ميل نتفليكس لتجنّب طرح الأفلام في دور العرض.

وحرصت نتفليكس، استباقاً لهذه الاعتراضات، على التأكيد بأنها «تتوقع الحفاظ على العمليات الحالية لشركة وارنر براذرز والبناء على نقاط قوتها، بما في ذلك العروض السينمائية للأفلام.»

وسيشكّل اندماج نتفليكس وHBO نهاية واحدة من أبرز المنافسات في قطاع الإعلام خلال العقد الماضي. وقال تقرير حديث لبنك أوف أمريكا: «إذا استحوذت نتفليكس على وارنر براذرز، فإن حروب البث ستنتهي فعلياً. وسوف تصبح نتفليكس القوة العالمية المطلقة في هوليوود، متجاوزة حتى موقعها المرتفع الحالي.»