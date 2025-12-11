تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 11-12-2025

ارتفع سعر سهم بلاك روك BLACKROCK, INC (BLK) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليصطدم السهم بهذا الارتفاع بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، تعزز من الضغط السلبي الواقع على السهم، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، مع بدء توارد الإشارات السلبية منها.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 1,088$، ليستهدف مستوى الدعم 1,031$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط