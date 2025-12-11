تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 11-12-2025

استقر سعر عملة ريبل (XRPUSD) على انخفاض حاد خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من الضغوط السلبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 2.095، ليستهدف مستوى الدعم 1.9030.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط