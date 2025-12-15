الاقتصاد

سعر النفط الخام يرتفع بتأثير دعم محوري – توقعات اليوم – 15-12-2025

أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-15 00:16AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر سهم البحري (6018) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، في محاولة من السهم لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، وذلك أمام استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل.

 

لهذا تميل توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 9.60 ريال، ليستهدف من جديد مستوى الدعم 8.42 ريال استعداداً لكسره.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

