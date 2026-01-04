دار المعدات السعودية تعلن ترسية منافسة مشروع مع وزارة الموارد البشرية بقيمة 261 مليون ريال

أعلنت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف)، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أرامكو السعودية، لاستكشاف سبل التعاون المحتمل المتعلقة بتطوير منشأة لإنتاج زيوت الأساس في مصفاة جازان ومجمع البتروكيماويات.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تبلغ مدة مذكرة التفاهم 18 شهراً من تاريخ الأول من يناير الحالي، قابلة للتمديد باتفاق الطرفين.

وتتضمن مذكرة التفاهم تقييم إمكانية إنشاء مصنع لإنتاج زيوت الأساس داخل مصفاة جازان، وهو مشروع يستلزم توريد النفط الخام غير المحوَّل (UCO) من أرامكو السعودية كلقيم.

وتحدد مذكرة التفاهم الإطار العام لإجراء الدراسات الفنية والتجارية والتشغيلية خلال المراحل الأولية من عملية التطوير.

ولا يترتب على مذكرة التعاون في هذه المرحلة أي التزامات مالية على أي من الطرفين، ولا يمكن تحديد أي أثر مالي محتمل في الوقت الحالي، وسيتم الإفصاح عن أية أثر مالي جوهري في حال إبرام اتفاقيات أو تعاقدات مستقبلًا.

ونوهت الشركة إلى أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة لمشروع Group III+ الذي تعمل عليه لوبريف، والذي يهدف إلى توسيع قدرات الشركة الإنتاجية.

وأكدت الشركة أنه تسعى إلى إنتاج مجموعة متكاملة من زيوت الأساس بمختلف فئاتها، بما يمكّنها من تلبية احتياجات السوق المتنوعة.