شكرا لقرائتكم خبر نواة البصيرة توقّع شراكة حصرية مع «إنفرينسيا» الفرنسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة نواة البصيرة، الشركة الاستشارية السعودية المتخصصة في تمكين النمو الاستراتيجي وتطوير الاستثمارات في القطاع الصحي، عن توقيع اتفاقية شراكة حصرية مع شركة إنفرينسيا الفرنسية، الرائدة في مجال البيانات والابتكار، لتقديم حلول Kantik القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ، بهدف تحقيق نتائج ملموسة وأثر مستدام على أداء القطاع العام والخاص.

وجاء توقيع الاتفاقية من جانب نواة البصيرة عبر الشريك المؤسس والمدير العام سليمان بن تركي الصفيان، فيما وقّعتها إنفرينسيا ممثلة برئيسها التنفيذي السيد إزيم فكنوس. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز قدرات الجهات الحكومية والخاصة في الكشف عن الاحتيال، وتحليل البيانات المحاسبية من خلال نماذج ذكية قادرة على رصد المخاطر والأنماط غير الاعتيادية بشكل استباقي.

وتعتمد حلول Kantik على خوارزميات ذكاء اصطناعي ونماذج تحليل متقدمة، حيث تدمج أكثر من 300 اختبار جاهز لرصد المخاطر والكشف عن الأنماط غير الاعتيادية. وكما وتدعم حلول Kantik الامتثال للأنظمة الدولية مثل Sapin II وFCPA وUK Bribery Act، وقد صُممت خصيصًا لتلبية احتياجات القطاع العام والخاص، بما يعزز الثقة والكفاءة التشغيلية في عمليات الامتثال المالي.

وأكد الصفيان أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الابتكار في جميع عمليات الامتثال المالي والتقنية، مشيرًا إلى أن حلول Kantik تُعد من الأدوات الرائدة عالميًا في كشف الاحتيال وتحسين جودة البيانات، ومعربًا عن ثقته بأنها ستسهم في رفع كفاءة الأعمال ودعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة ودول الخليج.

من جانبه، أوضح السيد فكنوس أن اختيار نواة البصيرة كشريك حصري يعكس الثقة في قدراتها ومعرفتها العميقة بالسوق المحلي، لافتًا إلى أن الاتفاقية ستسهم في تمكين المؤسسات من اعتماد حلول رقمية متقدمة ورفع مستوى الحوكمة وجودة البيانات المالية في المنطقة.

وتعكس هذه الشراكة التزام الطرفين بتقديم حلول مبتكرة وموثوقة، وتعزيز قدرات المؤسسات الخليجية في مجالات التدقيق، والامتثال، وحوكمة البيانات، بما يدعم مستهدفات التحول الرقمي في المملكة والمنطقة.

لمزيد من المعلومات حول هذه الاتفاقية، يمكن زيارة الموقع الرسمي للشركة:

https://www.thecoreofinsight.com/