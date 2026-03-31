سعر اليورو مقابل الدولار يرتفع بعد وصوله هدفنا السعري – توقعات اليوم – 31-03-2026

قفز سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) خلال التداولات اللحظية الأخيرة، مستمداً زخمه من صمود مستوى الدعم 1.1445 الذي أشرنا إليه في تحليلاتنا السابقة كهدف سعري محتمل، مما منحه دفعة إيجابية ساعدته على تعويض جزء من خسائره السابقة، فيما تبدأ مؤشرات القوة النسبية في تفريغ تشبعها البيعي مع توارد أولى إشاراتها الإيجابية.

غير أن الضغط السلبي لا يزال حاضراً بقوة، إذ يواصل الزوج تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مما يُبقي أي ارتداد راهن في دائرة التصحيح ما لم تتعزز الإشارات الإيجابية بشكل أكثر حسماً.