سعر الدولار مقابل الين يتراجع بتأثير مقاومة عنيدة – توقعات اليوم – 31-03-2026

يستقر سعر البتكوين (BTCUSD) على ارتفاع قوي خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة منه لبناء زخم إيجابي متجدد بعد أن تمكن السعر من تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية التي باتت تظهر تقاطعاً إيجابياً واضحاً، منحه القدرة على انتزاع هذه المكاسب اللحظية والتشبث بها.

وبالرغم من ذلك يبقى المشهد الفني محملاً بعوامل ضغط لا يمكن تجاهلها، إذ يواصل السعر تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 الذي يُلقي بثقله السلبي على حركة السعر، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير وتحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مما يجعل هذه المكاسب الراهنة تحت التهديد ما لم يتمكن السعر من تجاوز ضغوطه السلبية القريبة.