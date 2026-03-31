سعر الدولار مقابل الفرنك يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 31-03-2026

يشهد سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة 1.3940، تلك المقاومة التي كانت آخر هدف سعري وضعناه للزوج بتحليلاتنا السابقة، ليحاول الزوج بهذا الاداء اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، خاصة بعدما نجح في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، لنلاحظ دخولها في مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، ما يزيد من فرص استئناف مكاسب الزوج في الفترة القريبة المقبلة.