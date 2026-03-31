سعر اليورو مقابل الين يفعّل الهجوم السلبي-توقعات اليوم 31-3-2026

لامس سعر البلاتين بتداولات هذا الصباح مستوى 1958.00$ ليواجه بذلك مستوى 100% فيبوناتشي الامتدادي ومن ثم ليرتد بشكل سلبي سريع ليحافظ بذلك على استقراره دون مقاومة القناة الفرعية الهابطة والمتمثلة بمستوى 1940.00$ ليؤكد تمسكه المستمر بالسيناريو السلبي المقترح سابقا.

يحتاج السعر حاليا لعزم سلبي جديد ليسهل مهمة تشكيله لموجات هابطة لنتوقع استهدافه بشكل أولي لمستوى 1835.00$ وصولا للهدف التالي المتمركز عند 1745.00$, أما اختراق المقاومة والاستقرار أعلاها سيفتح أمامه باب لتسجيل العديد من المكاسب لنتوقع انجذابه بشكل أولي نحو 2025.00$.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1835.00$ و 1940.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات المقاومة