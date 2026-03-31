سعر الغاز الطبيعي يهبط بهدوء -توقعات اليوم 31-3-2026

سجّل سعر المؤشر الأهداف السلبية المنتظرة سابقا لنلاحظ وصوله خلال تداولات هذا الصباح نحو 22800.00 ومن ثم ليبدأ بتشكيل موجات تصحيحية صاعدة ليستقر من خلالها قرب 23160.00 كما هو واضح بالرسم المرفق.

بشكل عام, سيبقى الترجيح الرئيسي الهابط قائم بثبات التداولات دون مستوى 23620.00 والذي يشكل بدوره امتداد لمقاومة قوية, كذلك تشكيل مستوى 23385.0 لحاجز إضافي يدعونا لانتظار تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ليسهل مهمة تشكيله لموجات هابطة وليحاول من خلالها الوصول أولا نحو 22900.00 ومن ثم لننتظر ملامسته للهدف التالي المستقر قرب 22725.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 22900.00 و 23380.00

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض