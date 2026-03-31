شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحاول التعافي قبيل بيانات التضخم الأوروبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يتخلى عن ذروة 10 أشهر بسبب جني الأرباح

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة الأوروبية

•العملة الأوروبية على وشك تكبّد أكبر خسارة شهرية منذ يوليو 2025

ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي ،مستفيداً من تباطؤ مستويات العملة الأمريكية على خلفية تقرير يفيد بأن ترامب يسعى للخروج من الحرب مع إيران.



عقب تعليقات أكثر عدوانية لرئيسة البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي، ارتفعت احتمالات رفع أسعار الفائدة الأوروبية مرة واحدة على الأقل هذا العام،ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات ،تترقب الأسواق في وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات التضخم الرئيسية في أوروبا خلال شهر مارس.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.25% إلى ( 1.1490$) ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1464$) ،وسجل أدنى مستوى عند (1.1447$).



•أنهي اليورو تعاملات الاثنين منخفضاً بحوالي 0.4% مقابل الدولار ،في خامس خسارة يومية على التوالي،وسجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 1.1443 دولاراً ، وسط استمرار تصاعد المواجهات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.3% ،ليتخلي عن أعلى مستوى فى عشرة أشهر عند 100.64 نقطة ،عاكساً تباطؤ مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،تتراجع مستويات الدولار الأمريكي عقب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال ذكر أن ترامب قال لمساعديه إنه مستعد لإنهاء الحرب ضد إيران حتى لو بقي مضيق هرمز مغلقا.



الفائدة الأوروبية

•قالت لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي: إن البنك مستعد لرفع أسعار الفائدة حتى لو كان الارتفاع المتوقع في التضخم قصير الأجل.



•وعقب تلك التعليقات ،ارتفع تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى أبريل المقبل من 25% إلى 35%.



•أفادت مصادر لوكالة رويترز أن البنك المركزي الأوروبي من المرجح أن يبدأ فى مناقشة رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.



التضخم فى أوروبا

ومن أجل إعادة تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية هذا العام ،ينتظر المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات التضخم الرئيسية فى أوروبا لشهر مارس ، والتي توضح إلى أي مدي آلت الضغوط التضخمية على صانعي السياسات النقدية فى البنك المركزي الأوروبي.



يصدر بحلول الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش ،مؤشر أسعار المستهلكين السنوي فى أوروبا ،حيث تشير توقعات السوق إلى ارتفاع بنسبة 2.6% فى مارس من ارتفاع بنسبة 1.9% في فبراير،وبالقيمة الأساسية المتوقع ارتفاع بنسبة 2.4% طبقًا للقراءة السابقة.



توقعات حول أداء اليورو

نتوقع هنا في موقع "أف اكس نيوز تودي":إذا جاءت بيانات التضخم أكثر سخونة عما هو متوقع حاليًا فى الأسواق ،سترتفع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأوروبية هذا العام ، مما سيصب في صالح المزيد من التعافي في مستويات اليورو مقابل سلة من العملات العالمية.



التعاملات الشهرية

•على مدار تعاملات مارس ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ، فالعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" منخفضة حتى اللحظة بنسبة 2.75% مقابل العملة الأمريكية " الدولار"على وشك تكبّد ثاني خسارة شهرية على التوالي ،وبأكبر خسارة شهرية منذ يوليو 2025.



•تعاذ تلك الخسارة الشهرية إلى تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،بسبب المخاوف المرتبطة بتداعيات الحرب الإيرانية.



•ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى مستويات قياسية في عدة سنوات يؤثر السلبي على الاقتصاد الأوروبي.



نظرة فنية

