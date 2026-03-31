الذهب بصدد تسجيل أكبر خسارة شهرية منذ عام 2008 بسبب الحرب الإيرانية

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •المعدن الثمين"الذهب" يبلغ ذروة أسبوعين بسبب تباطؤ الدولار

•وول ستريت جورنال: ترامب يسعى للخروج من الحرب مع إيران.

•الأسواق في انتظار بيانات هامة عن سوق العمل في الولايات المتحدة



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ،مسجلة أعلى مستوى في أسبوعين ،بدعم تباطؤ مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، وذلك عقب تقرير يفيد بأن ترامب يسعى للخروج من الحرب مع إيران.



رغم هذا الارتفاع غير أن أسعار المعدن الثمين"الذهب" بصدد تسجيل أكبر خسارة شهرية منذ أكتوبر 2008 ،بسبب التداعيات المرتبطة بالحرب الإيرانية ،خاصة ارتفاع أسعار النفط وتجدد مخاوف التضخم العالمي.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 2.4% إلى (4,619.15$) كأعلى مستوى في أسبوعين ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,511.10$) ، و سجلت أدنى مستوي عند (4,482.81$).



•عند تسوية الأسعار يوم الاثنين،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.4%، في ثاني مكسب يومي على التوالي ،بفضل عمليات التعافي من أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 4,098.23 دولاراً للأونصة.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.3% ،ليتخلي عن أعلى مستوى فى عشرة أشهر عند 100.64 نقطة ،عاكساً تباطؤ مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،تتراجع مستويات الدولار الأمريكي عقب تقرير يفيد بأن ترامب يسعى للخروج من الحرب مع إيران.



ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال مساء الاثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مساعديه استعداده لإنهاء العمليات العسكرية ضد إيران حتى لو بقي مضيق هرمز مغلقًا إلى حد كبير.



وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" إن واشنطن "تجري مباحثات جادة" مع مسؤولين إيرانيين، لكنه أضاف أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق قريبًا، ستشن القوات الأمريكية هجمات على محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خارك الاستراتيجية.



الفائدة الأمريكية

•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع أبريل المقبل مستقر حالياً عند 97%،و تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس مستقر عند 3%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المتعاملون عن كثب صدور سلسلة من البيانات الهامة جداً عن سوق العمل في الولايات المتحدة.



•تصدر في وقت لاحق اليوم، فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة بنهاية فبراير الماضي، وتصدر غداً الأربعاء بيانات وظائف الشركات الأمريكية الخاصة لشهر مارس، و يوم الخميس تصدر طلبات إعانة البطالة ،ويوم الجمعة يصدر تقرير الوظائف بغير القطاعات الزراعية لشهر ماس.



التعاملات الشهرية

•على مدار تعاملات مارس، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فأسعار الذهب مرتفعة حتى اللحظة بحوالي 13% ،على وشك تكبّد أول خسارة شهرية منذ يوليو 2025 ،وبأكبر خسارة شهرية منذ أكتوبر 2008.



•تعاذ تلك الخسارة الشهرية الفادحة إلى التداعيات المرتبطة بالحرب الإيرانية و مخاوف نقص السيولة في الأسواق العالمية.



•ارتفاع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر مقابل سلة من العملات العالمية ،في ظل تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.



•ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوى في أربع سنوات بسبب توقف إمدادات النفط من منطقة الخليج العربي بعد إغلاق مضيق هرمز من قبل الحرس الثوري الإيراني.



•ارتفاع أسعار الطاقة جدد مخاوف تسارع التضخم العالمي ما قد يدفع البنوك المركزية العالمية إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت يوم الاثنين بنحو 6.58 طن متري، لينزل الإجمالي إلي 1,046.13 طن متري،والذي يعد أدنى مستوى منذ 26 نوفمبر الماضي.



نظرة فنية

سعر الذهب يتخلص من ضغوطه السلبية ويستعيد بريقه - توقعات اليوم – 31-03-2026